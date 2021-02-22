حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 23-2-2021

حظ اليوم الثلاثاء برج الحمل 23/2/2021

مهنياً: الشعور التنافسي الذي تستمتع به خلال هذه الفترة يساعدك في التغلب على الصعوبات.

عاطفياً: تقوم بدعوة من تحب إلى عشاء رومانسي ، يدعوك فيلبي بكل سرور.

اجتماعيًا: لديك سيطرة صارمة على المشاكل التي تواجهها في حياتك الأسرية.

حظ اليوم الثلاثاء برج الثور 23/2/2021

مهنياً: لن يكون من الصعب عليك إتمام المهام الموكلة إليك ، لأنك ستختار الطريقة الصحيحة.

عاطفياً: احذر من الصديق الذي يمكن أن يسبب لك مشاكل مع حبك الجديد.

الاجتماعية: شوق دائم لذكريات الماضي والأصدقاء المخلصين.

حظ اليوم الثلاثاء برج الجوزاء23/2/2021

مهنياً: ادعم أنشطتك المهنية حيث يوجد من يقدر جهودك وتفانيك المذهل وحماسك.

عاطفياً: تحققت آمال كثيرة ، لكن يجب التنازل عن بعض حقوقك.

اجتماعيًا: تريد توسيع معرفتك وإثراء الحياة الاجتماعية وتطويرها.

حظ اليوم الثلاثاء برج السرطان 23/2/2021

مهنياً: أنت مشغول بإجراء تغييرات على ميزانيتك. فرصة لتحقيق مكاسب مالية.

عاطفياً: أنت تواعد شخصاً من الجانب الآخر ويمكنك أن تقع في الحب دون أي تخطيط.

اجتماعياً: خذ وقتك وكن محايداً ، لأن الوقت ليس مناسباً للتمرد والثورة على الواقع.

حظ اليوم الثلاثاء برج الأسد 23/2/2021

مهنياً: تتكيف بسرعة مع التغييرات الأخيرة وتنفذ مهامك بحماس.

عاطفياً: هذا هو الوقت المناسب ليتبادل أحد أفراد أسرته عاطفته تجاهك ويفكر في علاقة معه.

اجتماعيًا: افصل بين الأسرة واعمل من أجل النجاح وخصص وقتًا للأصدقاء.

حظ اليوم الثلاثاء برج العذراء 23/2/2021

مهنياً: تحب التعلم والحصول على التعليم لأن شعارك هو العقل السليم في الجسم السليم.

عاطفياً: علاقتك بشريكك تمر بتغيرات جذرية في الفترة القادمة يمكن أن تؤدي إلى الزواج.

اجتماعيًا: كن واقعيا ولا تحلم بالمستحيل لأنك قد تصاب بخيبة أمل.

حظ اليوم الثلاثاء برج الميزان 23/2/2021

مهنياً: ركز على عملك وعلاقاتك مع الزملاء والمسؤولين لتحقيق التقدم الذي تريده.

عاطفياً: يسيطر عليك القلق الداخلي ، فتخلص منه لتثبيت الموقف ، وسيفهمك حبيبك

اجتماعيًا: تقابل أشخاصًا تشعر معهم بالراحة وتقضي معهم لحظات لا تُنسى.

حظ اليوم الثلاثاء برج العقرب 23/2/2021

مهنياً: يحاول زميل في العمل إحراجك ، لذا احذر من ذلك وخذ وقتك للرد.

عاطفياً: تشعر بعدم الرضا عن شخص عزيز عليك وصفه بمشروع زواج.

اجتماعي: أخبار مشجعة لقريب السفر تجعلك تشعر بالحنين إلى الذكريات الرائعة. رقم الحظ: 5

حظ اليوم الثلاثاء برج القوس 23/2/2021

مهنياً: اعمل بهدوء وعقل وخذ وقتك في اتخاذ القرارات لأنك قد تندم عليها في المستقبل.

عاطفياً: تخلص من العقد العاطفية التي تزعجك وتتعب أعصابك لفترة طويلة.

اجتماعيًا: أنت نشط اجتماعيًا ، وسعيدًا لمقابلة أشخاص قريبين منك ، وتستمتع بصحبتهم.

حظ اليوم الثلاثاء برج الجدي 23/2/2021

مهنياً: ستتمكن من إنجاز المهمة بمرور الوقت ، لكن احذر من إرهاق أعصابك.

عاطفياً: اسمح لمن تحب أن يشاركك رأيها ولا تعزله تمامًا حتى لا يشعر بالغربة منك.

اجتماعيًا: رسالة من أحد الأقارب تجلب لك أخبارًا ممتعة وغريبة في نفس الوقت وتجعلك متوترًا.

حظ اليوم الثلاثاء برج الدلو 23/2/2021

مهنياً: لا تضع طاقتك تحت تصرف الآخرين ، واجعل التعاون الصادق هو المعيار لك.

عاطفياً: لديك حس الفكاهة وابتسامة تضيء دائمًا من تحب.

اجتماعيًا: اتخذ مبادرات اجتماعية وخلق جوًا من الانسجام في بيئتك واستمع إلى أصدقائك.

حظ اليوم الثلاثاء برج الحوت 23/2/2021

مهنياً: الحظ صديقك خلال هذه الفترة ، مكافأة مالية في طريقك إليك ومشروع سياحي يلوح في الأفق.

عاطفياً: وضعك المادي يؤثر على علاقتك بشريكك مما يؤدي إلى نفورته منك.

اجتماعيًا: لا تعامل والديك بالعواطف والغضب ، وقلل من توترهما لأنه يضر بمشاعرهما. 7