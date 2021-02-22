استجابة لرغبة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين.. صندوق "تحيا مصر" يخصص رقم حساب لتلقي التبرعات الموجهة للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه استجابة لرغبة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومطالبتهم بفتح باب التبرع؛ للمساهمة في المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة الرئيس #حياة_كريمة فقد تم فتح حساب يحمل رقم (4001048009) باسم صندوق "تحيا مصر" – تطوير 1500 قرية؛ لتلقي كافة التبرعات الموجهة لهذا المشروع القومي الكبير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوزراء: فتح حساب يحمل رقم (4001048009) باسم صندوق ”تحيا مصر” – تطوير... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.