لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة غدا.. الزراعة تصدر توصياتها لمزارعي القمح

أكد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أنه نظرا للظروف الجوية المتوقعة اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 23/2/2021 وحدوث بعض التغيرات المناخية تؤدى الى عواصف وأمطار خلال نهاية الأسبوع،يصدر المعهد بعض النصائح للمزارعين لتجنب حدوث أى ضرر.

يأتى ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوعية المزارعين بكيفية تخفيف آثار الظروف الجوية المتقلبة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية .

وأضاف أنه يجب على مزارعي القمح تجنب ري المحصول حاليا حتى لا يتسبب ذلك في حدوث رقاد وعلى المزارعين فتح قنوات الري على المصارف لتصريف أي مياه متراكمة في الحقل وهذا يساعد على تقليل فرص الرقاد وفى حالة عدم كفاية مياه المطر يتم الري بعد جفاف الأرض ري على الحامي.