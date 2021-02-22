نقيب المحامين يهنئ الأخوة الأقباط ببدء صيام يونان

هنأ نقيب المحامين رجائي عطية، الأخوة الأقباط ببدء صيام يونان. وجاء نص التهنئة: تهنئة للأخوة الأقباط يطيب لي بمناسة بدء صيام يونان؛ أن أهنئ الأخوة والأخوات الأقباط؛ وزملائي المحامين والمحاميات الأقباط ببدء الصيام، وأن اتمنى لهم صيامًا مباركًا وتوفيقًا وسدادًا وسعادة.

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