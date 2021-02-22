انت الان تتابع تفاصيل خبر زيادة في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين 22 فبراير وأسعار الفراخ البيضاء والبلدي والساسو والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حالة من الإستقرار الحذر في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين 22 فبراير 2021، وذلك بعد الزيادة التي شهدتها أسعار الكتاكيت بداية الأسبوع، وسط توقعات باستمرار زيادة الأسعار خلال الأيام المقبلة ولحين استقرار الأحوال الجوية، وانخفاض درجات الحرارة وانتهاء فصل الشتاء.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

حيث أن حالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية والإنخفاض الكبير في درجات الحرارة يزيد من معاناة المربين، بسبب التدفئة المستمرة على مدار الساعة، كما أن البرودة الشديدة الحالية تؤدي إلى كثرة النافق، هذا بالإضافة إلى كثرة الأوبئة هذه الأيام، فكل هذه العوامل تؤدي إلى عزوف مربي مزارع الدواجن خلال هذه الفترة، مما يؤدي إلى قلة الإنتاج وبالتالي زيادة الأسعار بالنسبة للدواجن.

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم فقد شهد زيادة في جميع الشركات منذ أمس، وتراوحت الزيادة ما بين 25 إلى 50 قرش في الكتكوت، وذلك بجميع الشركات، وكان شركة الوطنية هي الأعلى اليوم في أسعار الكتكوت والذي سجل 10.25 جنيه للكتكوت، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم وفق ما يلي.

الشركة السعر شركة الوطنية 10.25 جنيه شركة العناني 9.75 جنيه شركة القاهرة 9 جنيه شركة الإسكندرية 8.75 جنيه شركة الوادي للدواجن 9.75 جنيه

أما بالنسبة إلى سعر الفراخ اليوم فقد شهدت حالة من الإستقرار، وجاءت أسعار الدواجن اليوم وفق ما يلي.