التضامن: مد معرض ديارنا للحرف اليدوية حتى 27 فبراير الجارى

جدة - نرمين السيد - قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مد فترة عمل معرض "ديارنا للحرف اليدوية" والذى يقام هذا العام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى» لمدة يومين إضافيين "الجمعة والسبت" لينتهى فى 27 فبراير الجارى، بدلا من 25 فبراير، وهو الموعد الذى كان من المقرر أن ينتهى فيه.





وتشهد الدورة الـ61 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتى تقام بكايرو فيستيفال سيتى مول بالقاهرة الجديدة إقبالًا كبيرًا من الجمهور، وهو الأمر الذى دفع وزيرة التضامن الاجتماعى لاتخاذ قرار المد ليومين إضافيين لإعطاء أكبر فرصة للجمهور لزيارة المعرض، إذ شهدت منتجات الاكسسوار الحريمى والكليم والسجاد والمشغولات اليدوية ومنتجات الألباستر إقبالًا كبيرًا من الجمهور. ويقام المعرض وفقا لكل الإجراءات الاحترازية وطبقاً لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصرى فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، وذلك لضمان تجربة تسوق آمنة لكل من العملاء والعارضين. ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور يوميا اعتبارا من الساعة 10 صباحا حتى الـ 10 مساء إذ يقام على مساحة 2.800 متر مربع، ويشارك به 300 عارض يمثلون جميع محافظات الجمهورية بمنتجاتهم التراثية والتى تتميز بالجودة والاسعار المناسبة، بالإضافة إلى منتجات الأشخاص ذو الإعاقة والغارمات، وبعض الجهات الشريكة منها وزارت الصناعة والسياحة والشباب والرياضة بالإضافة لصندوق التنمية الثقافية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين من خلال عرض أعمالهم المتنوعة، والتى منها منتجات الخزف والسجاد والفخار والبامبو والزجاج المفروشات اليدوية والإكسسوارات الفضية والنحاسية والملابس التراثية والمأكولات والمصنوعات جلدية.

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