يتضمن أسعار السلع.. معلومات الوزراء يطلق تطبيقا جديدا على الهواتف

جدة - نرمين السيد - وتلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز، أوضح خلاله أن التطبيق الجديد يُتيح المركز من خلاله البيانات والمعلومات المُحدّثة من مصادرها المتنوعة، لتسليط الضوء على أداء القطاعات المختلفة، بتغطية ما يقرب من 2.000 قيمة وعنصر لمؤشرات محلية وعالمية، فضلا عن أسعار السلع محليا وعالميا، وأبرز مؤشرات البورصات والأسواق المالية، وأسعار صرف العملات المختلفة.

وثمن رئيس الوزراء هذه الخطوة مؤكدا أنها تساهم فى تعزيز نشر وإتاحة المعلومات الصحيحة لزيادة الوعى المجتمعى، من خلال الإستفادة من التطور التكنولوجى فى الوصول إلى المواطنين، مشيرا إلى الدور المحورى الذى يقوم به المركز فى توفير المعلومات الصحيحة وكذا الدراسات التى تساعد متخذ القرار بوجه عام.

وأوضح أسامة الجوهرى أن التطبيق يشمل أبرز اتجاهات الأسواق برصد أسعار ما يفوق 75 سلعة محليا وعالميا، مستعرضا الأسعار العالمية لأهم السلع كالنفط والغاز الطبيعى والمعادن والحاصلات الزراعية والعديد من السلع الأخرى، والتى يتم رصدها بالإستناد إلى أكثر من 40 عنصر بيان تُحدث دوريا، بالإضافة إلى رصد أسعار أهم السلع المحلية التى يتم تحديثها يوميا، ومنها الخضراوات والفاكهة واللحوم ومواد البناء والأسمدة.

وأشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن التطبيق يتيح أهم مؤشرات حركة البورصات المحلية والعالمية والتى يتم متابعتها من خلال ما يفوق الـ 20 بيانا، وكذا أسعار صرف العملات الأجنبية، إلى جانب البيانات القومية الاجتماعية والاقتصادية بما يفوق الـ 100 عنصر بيان التى تتناول موضوعات عدة أبرزها:

"الموازنة العامة للدولة، والتضخم، والاستثمار، والناتج المحلى الإجمالى، والبيانات النقدية، والسكان والزيادة الطبيعية"، ويستعرض التطبيق تطور المؤشرات المحلية لمدة زمنية تفوق الـ 10 سنوات ليتضمن التطبيق ما يفوق الـ 1.000 قيمة لمختلف عناصر البيانات المحلية.

كما يستعرض التطبيق وضع مصر فى المؤشرات الدولية ليغطى فى نسخته الحالية ما يفوق الـ 50 مؤشرا دوليا تتضمن ما يفوق الـ 500 مؤشر فرعي، يتم تحديثها من مصادرها الدولية فور صدورها.

وأضاف القائم بأعمال رئيس المركز، أن التطبيق يقدم عبر مكون "آخر الآراء" متابعة مستمرة لأهم مقالات الرأى والتقارير الدولية من مختلف الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية والمواقع الإلكترونية العالمية، إذ يزخر هذا المكون بتحليلات لأهم الخبراء والمتخصصين فى شتى المجالات، فضلا عن رصد أهم الأخبار والأحداث المحلية والإقليمية والدولية على مدار الساعة.

كما يستعرض التطبيق أيضا رصدا لأهم القضايا المثارة على الساحة المحلية والتى تشغل الرأى العام المصرى من خلال رصد أهم ما تتناوله البرامج الحوارية المصرية والصحف المحلية، ويبلغ متوسط عدد المقالات والأخبار المحلية والعالمية التى يتم نشرها أسبوعيًا أكثر من 400 مقال وخبر محلى وعالمى.

ولفت الجوهرى إلى أن التطبيق الجديد يتيح أيضا أهم إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من إنتاجه الفكرى المتنوع، سواء فيما يتعلق بالوسائط المتعددة من الإنفوجراف والفيديوجراف والبودكاست، أو الإصدارات البحثية التى تُقدم تحليلا لموضوعات متنوعة، إلى جانب عروض الكتب، والمفاهيم التنموية، والخبرات والتجارب الدولية، حيث يتضمن التطبيق حاليًا ما يفوق الألف إصدارة، يتم ضخها عبر مكون الإصدارات والتقارير، والوسائط المُتعددة.

وأشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن إطلاق التطبيق الجديد، يأتى تتويجًا لجهود المركز فى مواكبة التطور التكنولوجى وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين باستخدام التكنولوجيا وتطوير البيانات، مع الأخذ فى الاعتبار التطور اليومى للحياة فى مختلف مجالاتها، بما يسهم فى ارتقاء المجتمعات وتوفير حياة أفضل للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تحميل التطبيق على الهواتف المحمولة عبر "google play store" لمستخدمى الأندرويد من هنا وأيضا "app store" لمستخدمى الآويفون من هنا.