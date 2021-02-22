وكيل الأزهر: نعمل على ثقل مهارات الأئمة بأحدث الوسائل العلمية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، لطفى رؤف، سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسة الأزهر ودولة إندونيسيا في مجالات التعليم.





فى بداية اللقاء نقل الدكتور الضوينى، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى دولة إندونسيا، قيادة وشعبًا، مؤكدًا أن مؤسسة الأزهر ودولة إندونيسيا تربطهما علاقة وطيدة على مدار التاريخ وخاصة فى مجال التعليم، موضحًا أن طلاب إندونيسيا الدارسين بالأزهر بلغ عددهم أكثر من 8 آلاف طالب، يمثلون بلادهم خير تمثيل، ويحققون نجاحات ملحوظة فى أغلب الكليات والمعاهد التى يدرسون بها.

وأكد الدكتور الضوينى أن الأزهر يولى الطلاب الإندونيسيين اهتماما ورعاية خاصة، موضحًا أن الأزهر يقدم أكثر من 100 منحة سنويًا لطلاب إندونيسيا، ليعودوا إلى بلادهم سفراء للأزهر ينشرون وسطية الإسلام وتعاليمه السمحة، لافتًا إلى أن الأزهر الشريف يفتح ذراعيه لكل أئمة العالم من خلال أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ التى تعمل على ثقل مهارات الأئمة والوعاظ من خلال أحدث الوسائل العلمية على يد نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف، لتمكنهم من مناقشة القضايا الفكرية المعاصرة.

من جانبه قدم السفير الإندونيسى شكره وتقديره للأزهر على ما يقدمه للطلاب الإندونيسيين، مؤكدا أن للأزهر مكانة كبيرة فى نفوس الشعب الإندونيسى، من خلال منهجه الوسطى وفكره المستنير الذى يعمل على مجابهة الغلو، وينشر صحيح الدين الإسلامى الحنيف بما يسهم فى استقرار المجتمعات.