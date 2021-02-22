صور.. التضامن: المجتمع المدنى شريك أساسى معنا فى كل البرامج والمبادرات

جدة - نرمين السيد - التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الإثنين، ممثلى 23 جمعية أهلية الذين شاركوا فى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك للتنسيق وبحث المشاركة فى البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى.





وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعى على دور الجمعيات المشاركة فى المرحلة الاولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وما تم إنجازه فى تلك المرحلة سواء من توفير سكن كريم أو القوافل الطبية والبيطرية أو تطوير الحضانات، مشيرة إلى أن تلك الإنجازات أحدثت واقعًا إيجابيًا فى 143 قرية.



وأضافت نيفين القباج أن البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى يشهد مشاركة أكثر من 10 وزارات، مشددة على أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر اتساعًا وشمولًا للقرى، إذ تم وضع رؤية وطنية بمنظور متكامل لتطوير القرى بما يشمل خدمات الغاز والصرف الصحى والمدارس والوحدات الصحية والتمكين الاقتصادى، إذ هناك اهتمام بتنمية الأسرة المصرية والطفولة المبكرة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المجتمع المدنى شريك أساسى مع وزارة التضامن الاجتماعى، إذ سيتم العمل على تنمية الأسرة المصرية بداية من الطفولة المبكرة والأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين والمرأة والتوعية بقضايا المجتمع، مشيرة إلى أنه سيكون هناك اهتمام بالحضانات والتى يلتحق بها مليون طفل، والمستهدف 8 ملايين طفل من إجمالى 12 مليون طفل، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم فى الريف، والأطفال المتسربين من التعليم، فضلًا عن الاهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة.



وطالبت نيفين القباج الجمعيات الأهلية بالاهتمام بالتعليم المجتمعى، إذ تم تدعيم 34 ألف طالب فى التعليم المجتمعى، مبدية فى الوقت ذاته تقديرها للمرأة الريفية وآثارها الايجابية على أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى لديها أكثر من برنامج ستعمل عليه منها برنامج وعى برسائله وبرنامج مودة و2 كفاية وغيرها من البرامج التى تعمل من خلالها، كما ستوجه الوزارة 20 ألف رائدة ريفية لتنفيذ برامج الوزارة فى المجتمعات المحلية.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وممثلى الجمعيات الأهلية، الذين أثنوا على دور وزارة التضامن الاجتماعى وحرصها الدائم على مشاركة المجتمع المدنى فى المبادرات الرئاسية.