صور.. إزالة تعديات على حرم السكة الحديد فى برج العرب

جدة - نرمين السيد - وقال اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، اليوم الاثنين، إن الحملة أسفرت عن إزالة مبنى من طابق واحد حتى سطح الأرض مقام على حرم السكة الحديد فى قرية بهيج.

وأكد رئيس مدينة برج العرب ذاستمرار حملات استرداد الأراضى أملاك الدولة، فى إطار حرص المحافظة على فرض الانضباط، ومنع التعديات وفرض هيبة الدولة.



ووجه محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالتصدى لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص واسترداد أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها.