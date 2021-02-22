العربية للتصنيع تشارك فى معرض إيدكس أبو ظبى الدولى

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وأشار التراس، فى بيان له اليوم الإثنين، إلى أن العديد من كبرى الشركات العالمية طلبت عقد لقاءات مُشتركة مع وفد العربية للتصنيع، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا، فى كل الصناعات الدفاعية والبحوث والتدريب.
يأتى ذلك فى إطار مشاركة الهيئة العربية للتصنيع ضمن وفد مصرى رفيع المستوى بمعرض "IDEX 2021"، الذى تقام فعاليته بمدينة أبوظبى بدولة الإمارات العربية خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الحالى.
وتعد مشاركة العربية للتصنيع فى الدورة الحالية للمعرض الدولى فرصة مهمة للهيئة لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكانياتها التكنولوجية والفنية المستخدمة فى الصناعات الدفاعية، إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيا حديثة فى مجال أنظمة التسليح والدفاع.
وشهدت أولى أيام المعرض نشاطًا مكثفًا للعربية للتصنيع، إذ تم إجراء العديد من المباحثات مع عدد من كبرى الشركات العالمية بهدف تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى عدد من الصناعات الدفاعية والبحوث.
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