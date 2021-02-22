المنيا: خطة لتوحيد الجهود المشاركة فى مبادرة حياة كريمة

جاء ذلك بحضور ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ودكتورة منال أبوسمرة، مقرر المجلس القومى للمرأة، وعدد من ممثلى البرنامج الرئاسى ومؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، وممثلى الجمعيات الأهلية العاملة بالمحافظة.
وأشار المحافظ أن هذا اللقاء يعد بداية لعدة لقاءات دورية سيتم عقدها بصفة لوضع خطة متكاملة لدعم وتوحيد كافة الجهود المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، مشددا على ضرورة مراعاة التدقيق فى اختيار المستفيدين بالقرى من الأولى بالرعاية والعمل على تكامل كافة الجهود لتحقيق التنمية الفعلية بالقرى المدرجة.
وأضاف المحافظ أن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود بين الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية، مشيرًا إلى ضرورة التعريف بالجهود التى تبذلها الجمعيات لتشجيع المواطنين على المشاركة فيها، لافتاً إلى أهمية مشاركة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية فى استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية، لما تمتلكه من قدرات للتواصل مع أهالى القرى لقياس الاحتياجات بشكل واقعى، مؤكدا أن الجمعيات الأهلية شركاء فى التطوير والتنمية.
وخلال الاجتماع استمع المحافظ من ممثلى الجمعيات عن الأنشطة التى تم تنفيذها خلال العام الماضى 2020 وخطة كل جمعية خلال العام الحالى وما سيتم تنفيذه بالمشاركة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة.
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