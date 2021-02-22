مكاتب الشهر العقارى تستعد لتسجيل ممتلكات المواطنين

جدة - نرمين السيد - وطبقا للتعديلات الجديدة لقانون الشهر العقارى، وفقا للمادة 35 مكرر فإنه لن يتم الاعتراف بالعقود الابتدائية، وحكم صحة التوقيع، فى إدخال المرافق أو نقلها باسم المشتري مثل الغاز والمياه والكهرباء والتليفون إلى العقار، وأصبح تسجيل العقد فى الشهر العقارى شرط لنقل الملكية.

وأعلنت وزارة العدل من خلال الموقع الرسمى لمصلحة الشهر العقارى عن عناوين مكاتب الشهر العقارى فى القاهرة المحافظات، مؤكدة أن جميع المكاتب فى المحافظات على استعداد تام لاستقبال المواطنين خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال موقع المصلحة من هنا.