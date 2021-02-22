البرلمان العربى: نرفض النهج المشبوه لاستخدام حقوق الإنسان كأداة ابتزاز

جدة - نرمين السيد - افتتح اليوم عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، أعمال الجلسة الثالثة للبرلمان العربى، بحضور المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، ورينولد لوباتكا، رئيس الفريق الاستشارى رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلمانى الدولى.





وفى كلمته الافتتاحية، استعرض رئيس البرلمان العربى التطورات الإيجابية التى شهدتها المنطقة العربية خلال الفترة الأخيرة والتى تبعث على التفاؤل والأمل، مثمنا مخرجات قمة العلا وما تضمنته من مواقف وقرارات ترقى لمستوى التحديات التى تمر بها المنطقة العربية، ومشيدا بالجهود المخلصة التى بذلتها المملكة العربية السعودية لإنجاح هذه القمة، ودورها الريادى العالمى بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمين، مشيرا إلى إشادة رئاسة البرلمان العربى فى حينه بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات خلال رئاستها لقمة العشرين.

وأعلن العسومى ترحيب ودعم البرلمان العربى لحكومة الكفاءات السياسية الجديدة التى تشكَّلت فى الجمهورية اليمنية، مطالبا المجتمع الدولى، باتخاذ موقف حازم لوقف الجرائم الإرهابية التى تقوم بها ميليشيا الحوثى الانقلابية.

كما رحب العسومى بتحديد مواعيد لإجراء الانتخابات الفلسطينية، التشريعية والرئاسية، كخطوة هامة نحو توحيد كلمة الأشقاء الفلسطينيين، مثمنا عاليا مُخرجات حوار الفصائل الفلسطينية الذى استضافته القاهرة مؤخرا.

كما رحب رئيس البرلمان العربى بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية الليبية وتشكيل الحكومة السودانية الجديدة، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والدعوة التى أطلقها رئيس جمهورية الصومال لعقد حوار وطنى لتعزيز الأمن والاستقرار، وبتحديد موعد الانتخابات المبكرة فى جمهورية العراق، فضلاً عن دعم البرلمان العربى لتشكيل حكومة جديدة فى جمهورية لبنان تُلبى تطلعات الشعب اللبنانى الشقيق فى تحقيق التنمية والاستقرار.

وأكد العسومى أن نجاح مسبار الأمل الذى أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل فخرا لكل العرب.

وخلال كلمته، أعلن رئيس البرلمان العربى إطلاق المرصد العربى لحقوق الإنسان كآلية عربية لرصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان فى الدول العربية، مشددا على رفض البرلمان العربى التام لما تضمنته البيانات والتقارير المُسيَّسة والمغلوطة التى صدرت مؤخرا من بعض الجهات والمنظمات بشأن حالة حقوق الإنسان فى مملكة البحرين ومصر، والجزائر، ومؤكدا فى الوقت على أن البرلمان العربى ليس ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان فى الدول العربية، ولكنه ضد النهج المشبوه الذى يعتمد على تسييس ملف حقوق الإنسان وتوظيفه كأداة سياسية للضغط والابتزاز.

واستعرض العسومى الزيارات والفعاليات الهامة التى قام بها مؤخرا لتعزيز دور البرلمان العربى، مشيرا إلى لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى وتأكيده على دعم مصر الكامل للبرلمان العربى باعتباره قوة دفع لمنظومة العمل العربى المشترك، كما أشار إلى الزيارة الهامة التى قام بها على رأس وفد من البرلمان العربى إلى جمهورية جيبوتى لحشد الدعم العربى اللازم على كل المستويات، كما تطرق إلى زيارته إلى جنيف لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البرلمان العربى والاتحاد البرلمانى الدولى من أجل إقامة شراكة مؤسسية بين الجانبين تجاه الكثير من القضايا محل اهتمام الدول العربية، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وقضايا المرأة وحقوق الإنسان والتسامح.