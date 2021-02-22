28 فبراير.. بدء امتحانات نصف العام بالجامعة المصرية اليابانية

وأفاد ندا، فى تصريحات صجفية اليوم الإثنين، بأنه تم إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية، والصفحات الرسمية للجامعة، وتجهيز قاعات الامتحانات وتقليل الكثافة داخل اللجان إلى النصف.
ووجه نائب رئيس الجامعة عمداء الكليات بإعطاء أولوية قصوى لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا على المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات والمدن الجامعية.
وشدد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم، فضلاً عن تجهيز العيادات بالإسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أى حالات طارئة.
وأضاف نائب رئيس الجامعة اليابانية أنه تم تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية بالمدن الجامعية، لمواجهة فيروس كورونا من بينها تخصيص غرفة لكل طالب، ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم، وتوفير مواد التعقيم والتطهير الشخصى اللازمة طول فترة إقامة الطلاب بالمدن.
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