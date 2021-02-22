صور.. القباج تلتقى الغضبان فى مستهل زيارتها لبورسعيد

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جدة - نرمين السيد - وناقشت الوزيرة والمحافظ برامج الوزارة التى يتم تنفيذها بالمحافظة، ودور الجمعيات الأهلية فى المحافظة، كما تم التطرق لتوفيق الجمعيات الأهلية لاوضاعها، عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لعام 2019.
كما شهد اللقاء بحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة، خصوصًا فى ظل توجه وزارة التضامن الاجتماعى نحو التمكين الاقتصادى.
وتشهد زيارة وزيرة التضامن الاجتماعى لمحافظة بورسعيد لقاء ممثلى 20 جمعية أهلية، بالإضافة إلى توجهها الى مدينة بورفؤاد لتفقد مساكن الأمل ومركز العزيمة الذى قام رئيس الجمهورية بافتتاحه مؤخرًا، بالإضافة الى زيارة جامعة بورسعيد لافتتاح وحدة التضامن الاجتماعى التى تم انشاؤها بالجامعة وفقاً لبروتوكول التعاون الذى وقعته الوزارة مع مختلف الجامعات المصرية.
وعقب الانتهاء من الافتتاح تتوجه القباج إلى مدينة بورسعيد حيث تقوم بتفقد مساكن فاطمة الزهراء ومساكن اللبانة التى تم تطويرها.
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