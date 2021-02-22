اليوم.. نيفين القباج تفتتح وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة بورسعيد

جدة - نرمين السيد - تزور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الإثنين، محافظة بورسعيد، ومن المقرر أن تلتقى محافظ بورسعيد عادل الغضبان، بديوان عام المحافظة، ثم تعقد اجتماعا مع الجمعيات الأهلية العاملة بالمحافظة.





كما تتوجه القباج إلى مدينة بورفؤاد لتفقد مساكن الأمل، ومركز العزيمة الذى افتتحه رئيس الجمهورية مؤخراً، بالإضافة إلى زيارة جامعة بورسعيد لافتتاح وحدة التضامن الاجتماعى التى تم إنشاؤها بالجامعة، وفقاً لبروتوكول التعاون الذى وقعته الوزارة مع مختلف الجامعات المصرية. وعقب الانتهاء من الافتتاح تتوجه القباج إلى مدينة بورسعيد حيث تتفقد مساكن فاطمة الزهراء ومساكن اللبانة التى تم تطويرها.

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