وزارة التعليم تعلن جدول امتحان الترم الأول لطلاب مدرسة الطاقة النووية بالضبعة

اعتمد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح جدول امتحانات النقل الخاصة بالفصل الدراسي الأول لطلاب المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، حيث تبدأ الامتحانات 27 فبراير الجارى وتستمر حتى 9 مارس المقبل.

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الصناعى يوم 27 امتحان مواد اللغة العربية ومبادئ القياس والأجهزة والكيمياء والأحد 28 فيزياء عامة وتكنولوجيا عامة كهرباء ودراسات اجتماعية والاثنين 1 مارس مبادئ الرسم الفنى وتكنولوجيا عامة ميكانيكا وتكنولوجيا نووية واستخداماتها، والثلاثاء 2 مارس تكنولوجيا عامة إلكترونيات ولغة إنجليزية ومادة السلامة والصحة المهنية، والأربعاء 3 مارس اساسيات علم المواد ورياضة عامة.

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أنه بناءً على موافقة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول للتعليم الفني للعام الدراسى 2020/2021 تقرر الآتى:

ـ تشتمل امتحانات التعليم الفنى على شقين وهما ( الامتحانات العملية والمعملية – الامتحانات التحريرية ) مما يستوجب زيادة الفترة المخصصة لأداء هذه الامتحانات مع تخفيض الزمن المخصص لأدائها حتى يتم الانتهاء من هذه الامتحانات بمعدل زمني يومي لا يتعدى الثلاث ساعات يوميًا.

ـ تعقد هذه الاختبارات مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيرس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب والعاملين، بحيث يتم أداء الطلاب للامتحانات (العملية والمعملية – التحريرية) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27/2/2021 وحتي يوم الخميس الموافق 11/3/2021 على أن يكون أداء هذه الامتحانات بنظام التبادل اليومي بين صفوف النقل بمدارس التعليم الفني لإتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب لمراجعة المادة العلمية بالمنزل لأداء هذه الامتحانات، وذلك بمدارس التعليم الفني (نظام السنوات الثلاث – نظام إعداد مهني – نظام التعليم والتدريب المزدوج – نظام السنوات الخمس).

ـ يتم أداء طلاب كل صف الامتحانات في الأيام المحددة لهم، على أن يكون الزمن المخصص لكل امتحان (ساعة واحدة فقط) مع مراعاة وضع الامتحانات التحريرية لتتناسب مع الزمن المخصص لكل مادة، مع عدم احتواء ورقة أسئلة الامتحان التحريري على أكثر من مادة واقتصارها على مادة الامتحان فقط على أن تتنوع الأسئلة بين اختيار من متعدد والصواب والخطأ وأسئلة إعادة الترتيب والإقلال بقدر المستطاع من أسئلة المقال.

ـ يتم استكمال أداء الامتحانات العملية والمعملية للطلاب الذين بدأوا هذه الامتحانات قبل إجازة نصف العام، بعد انتهاء الاختبارات التحريرية وخلال الفترة من يوم السبت الموافق 27/2/2021 وحتي يوم الخميس الموافق 11/3/2021.

ـ يتم مراعاة تقسيم الطلاب إلى مجموعات تتناسب مع الأماكن المتاحة لأدائهم هذه الامتحانات العملية والمعملية (معامل - ورش)، وذلك على مدار الأيام المخصصة لكل صف من صفوف النقل بمدارس التعليم الفني، على أن يكون الزمن المخصص لكل امتحان عملي أو معملي (ساعة واحدة فقط) مع مراعاة وضع الامتحانات العملية والمعملية لتتناسب مع الزمن المخصص لكل امتحان عملي أو معملي.

ـ بالنسبة لامتحانات المواد التى لا تضاف إلى المجموع يتم تسليم الطالب ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بالمادة وذلك في نهاية اليوم الأول من الامتحانات المخصصة لكل صف، على أن يقوم الطالب بتسليمها بعد الإجابة عليها في بداية الأسبوع الثانى من بدء الامتحانات مع عمل كشوف لتوقيع الطلاب بالتسليم و التسلم.

ـ بالنسبة لمدارس التعليم الفني المطبق بها البرامج المطورة والمناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية، فسوف يتم استكمال مخرجات التعلم والتقييمات الخاصة بها والتي لم يتم الانتهاء منها خلال الفصل الدراسي الأول، بعد انتهاء اختبارات المواد الثقافية مباشرة وخلال الفترة من يوم السبت الموافق 27/2/2021 وحتي يوم الخميس الموافق 11/3/2021.

- بالنسبة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى سنوات النقل فسوف يتم أداء الامتحان بالتبادل بين الصف الأول والصف الثاني على أن يتم البدء فى الامتحانات فى الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس، كما يتم عمل جدول مفصل لامتحانات العملي والنظري لمدارس التكنولوجيا التطبيقية وذلك نظرا لقلة عدد طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية مقارنة مع الأجهزة والمعدات المتوفرة داخل المدارس بما يسمح بمرونة تنفيذ الامتحانات بكافة الإجراءات الاحترازية والانتهاء منهِا في التوقيتات المحددة.