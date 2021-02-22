رئيس النواب: القضية الفلسطينية هي جرح العرب الغائر

ألقى رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفي جبالي، اليوم الإثنين 22 فبراير، كلمة في افتتاح أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي، والمُقامة بمقر جامعة الدول العربية.

في مستهل الكلمة، وجه المستشار د.حنفي جبالي، الشكر عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، لدعوته للمشاركة في افتتاح أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي، مبدياً تقديره للحديث أمام ممثلي البرلمانات العربية بوصفهم سدنة الدساتير، والنظم الأساسية والتشريع والرقابة ورافعي لواء العمل العربي المُشترك بشقه البرلماني.

خلال كلمته، أشار المستشار د.حنفي جبالي إلى أن الدول العربية تشهد تحديات غير نمطية وغير مسبوقة تهدد الأمن القومي العربي، لافتاً إلى أن الأمة العربية تمر بمنعطف شديد الخطورة.

وفي معرض كلمته، أشار المستشار حنفي جبالي إلى أن القضية الفلسطينية هي جُرح العرب الغائر وقضيتهم المركزية الأولى، مُبدياً التطلع لإعادة إحياء عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن الإرهاب مثل بيئة خصبة لنفاذ المُخططات الخبيثة والمُمنهجة التي تستهدف أمن واستقرار مجتمعاتنا العربية، مستعرضاً التجربة المصرية في مواجهته عبر مقاربة شاملة أفضت إلى استئصال شأفته.

وفي ختام كلمته، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بخُطط البرلمان العربي الطموحة للتعاطي والاشتباك مع القضايا والتحديات التى تواجه أمتنا العربية، مثمناً إنشاء البرلمان العربي لمركز الدبلوماسية البرلمانية العربية واللجنة المشتركة لمكافحة الإرهاب، ومؤكداً دعم جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبرلمان العربي في مسعاه النبيل لإحياء قيم التضامن العربي المشترك.