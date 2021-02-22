قرار جديد من القومي للاتصالات يحتاجه الملايين من عملاء المحمول

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات تنظيمية لشركات المحمول العاملة بالسوق المصري بضرورة إخطار المستخدم عند القيام بشحن الرصيد - سواء عن طريق كروت الشحن أو بأي وسيلة أخرى – بأية خصومات أو مديونيات يتم خصمها "إن وجدت"، مثل الضريبة، أو مقابل الخدمات الترفيهية، وخدمات سلفني وغيرها
وسوف يتم ذلك من خلال رسالة نصية تصل للمستخدم فور الشحن، تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة القرارات التي يتخذها الجهاز في إطار الحفاظ على حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات.
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