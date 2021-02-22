الأسعار والقضايا المثارة.. معلومات الوزراء يطلق تطبيقا على الهاتف المحمول

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، تطبيقًا على الهواتف المحمولة تحت مسمى (IDSC)، حيث يعد التطبيق منصة هامة من منصات التواصل مع الجمهور يُتيح من خلالها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار البيانات والمعلومات المحدثة من مصادرها المتنوعة لتسليط الضوء على أداء القطاعات المختلفة. من خلال محتوى التطبيق الذي يبلغ ما يقرب من 2000 قيمة وعنصر بيان لمؤشرات محلية وعالمية فضلا عن أسعار السلع محليا وعالميا وأبرز مؤشرات البورصات والأسواق المالية وأسعار صرف العملات المختلفة.

يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تعزيز نشر وإتاحة المعلومات لزيادة الوعي المجتمعي وتحقيق مبدأ الشفافية وتأصيل مفاهيم الحوكمة. فضلا عن الجهود المبذولة تجاه النمو التكنولوجي من خلال صياغة سياسات التحول الرقمي بما يسهم في دعم اتخاذ القرارات بالصورة الصحيحة،

حيث يتناول التطبيق أبرز اتجاهات الأسواق برصد أسعار ما يفوق عن 75 سلعة محليا وعالميا، مستعرضا الأسعار العالمية لأهم السلع كالنفط والغاز الطبيعي والمعادن والحاصلات الزراعية والعديد من السلع الأخرى والتي يتم رصدها بالاستناد إلى أكثر من 40 عنصر بيان تُحدث دوريا بينما لم يغفل التطبيق رصد أسعار أهم السلع المحلية حيث يقدم الأسعار المحلية لما يفوق الـ 30 سلعة يتم رصدها وتحديثها يوميًا منها الخضروات والفاكهة واللحوم ومواد البناء والأسمدة.

كما يتيح التطبيق أهم مؤشرات حركة البورصات المحلية والعالمية والتي يتم متابعتها من خلال ما يفوق الـ 20 بيان، وكذا أسعار صرف العملات الأجنبية، إلى جانب البيانات القومية الاجتماعية والاقتصادية بما يفوق الـ100 عنصر بيان التي تتناول موضوعات عدة أبرزها: الموازنة العامة للدولة، والتضخم، والاستثمار، والناتج المحلي الإجمالي، والبيانات النقدية، والسكان والزيادة الطبيعية، كما يستعرض التطبيق تطور المؤشرات المحلية لمدة زمنية تفوق الـ10 سنوات ويتضمن التطبيق ما يفوق الـ1000 قيمة لمختلف عناصر البيانات المحلية. أيضا ي كما يستعرض التطبيق وضع مصر في المؤشرات الدولية ليغطي في نسخته الحالية ما يفوق الـ 50 مؤشر دولي تتضمن ما يفوق الـ 500 مؤشر فرعي، يتم تحديثها من مصادرها الدولية فور صدورها.

كما التطبيق يقدم متابعة مستمرة لأهم مقالات الرأي والتقارير الدولية من مختلف الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية والمواقع الإلكترونية العالمية، متضمنا تحليلات لأهم الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات، كما يقدم رصدا لأهم الأخبار والأحداث المحلية والإقليمية والدولية على مدار الساعة وأيضا يقدم التطبيق رصدا لأهم القضايا المثارة على الساحة المحلية واهتمامات الرأي العام المصري من خلال رصد أهم ما تتناوله البرامج الحوارية المصرية والصحف المحلية، حيث يبلغ متوسط عدد المقالات والأخبار المحلية والعالمية التي يتم نشرها أسبوعيًا أكثر من 400 مقال وخبر محلي وعالمي.

وكذا يُتيح التطبيق الجديد أهم إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من إنتاجه الفكري المتنوع سواء فيما يتعلق بالوسائط المتعددة من الإنفوجراف والفيديوجراف والبودكاست، أو الإصدارات البحثية التي تُقّدم تحليلا لموضوعات متنوعة، إلى جانب عروض الكتب، والمفاهيم التنموية، والخبرات والتجارب الدولية، حيث يتضمن التطبيق حاليًا ما يفوق الألف إصدارة.

ويأتي إطلاق التطبيق الجديد، تتويجًا لجهود المركز في مواكبة التطور التكنولوجي وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين باستخدام التكنولوجيا وتطوير البيانات مع الأخذ في الاعتبار التطور اليومي للحياة في مختلف مجالاتها. بما يسهم في ارتقاء المجتمعات وتوفير حياة أفضل للمواطنين.

يمكن تحميل التطبيق على الهواتف المحمولة عبر "google play store" لمستخدمي الأندرويد وأيضا "app store" لمستخدمي الأيفون.

Apple store: https://apps.apple.com/eg/app/idsc/id1496847104

Play store: https://play.google.com/store/apps/details?id=pmapp.idsc.gov.eg