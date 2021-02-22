جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقده تطبيق منظومة إتاحة 42 خدمة إلكترونية بالمركز التكنولوجيا بحى منتزه أول، اليوم الاثنين، كنموذج للمنظومة التى جرى إطلاقها مطلع الشهر الجارى. وقال المحافظ إن تلك المنظومة تأتى فى إطار توجيهات الرئيس السيسى رئيس الجمهورية نحو التحول الرقمى وحوكمة الخدمات وتحقيق الشمول المالى. وأشار إلى أنه جرى التنسيق الكامل على كافة الأصعدة بين المحافظة وبين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، لإطلاق منظومة الإلكترونية للخدمات بالأحياء. وأضاف الشريف، أن المنظومة سوف تسهل على المواطن الحصول على خدمات دون الحاجة إلى الذهاب إلى أماكن تقديم الخدمات، ودفع رسوم الخدمات يكون من خلال كارت "ميزة" المجانى الذى يُمكن المواطن من الدفع من أى ماكينة "ATM".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. تفعيل 42 خدمة إلكترونية فى 5 أحياء بالإسكندرية خلال 3 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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