صور.. أشرف صبحى يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم وبناء قدرات شباب مصر

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة وشركة تيسين كروب للحلول الصناعية مصر لدعم وبناء قدرات الشباب المصرى، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، وتأهيل الشباب على إقامة وإدارة مشروعاتهم بنجاح وتطوير مشروعاتهم القائمة.





وقع البروتوكول عن وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، ومن قبل شركة تيسين للحلول الصناعية مصر رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس تورى لومان، وبحضور أشرف صالح المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة، ومسئولى الشركة منهم اندرياس بكريز المدير التنفيذى، ووليد أحمد رئيس القطاع المالى.



ويقتضى البروتوكول تقديم خدمات متميزة ومبتكرة فى مجال الاستشارات الهندسية والتطوير الإدارى مع تقديم الدعم الفنى والتوجيه التقنى لإنشاء بيئة ريادة أعمال متكاملة، وتنفيذ برامج تدريبية للتوعية بريادة الأعمال والابتكار للشباب المصرى، وتقديم المساعدة فى تذليل الصعوبات التى تواجه رواد الأعمال، وتنفيذ برامج تدريبية، وتقديم وتوفير المساعدات الفنية لبناء قدرات الشباب ورواد الأعمال، ودعم وإقامة برامج تدريبية لتمكين الشباب، وتأهيليهم كرواد أعمال مبتكرين فى شتى المجالات، والتعاون فى دعم المشروعات التكنولوجية الناشئة خصوصا فى المجال الصناعى.



كما يتضمن البروتوكول تقديم برامج من التدريب فى مجموعة واسعة من المجالات منها "هندسة العمليات، هندسة سلامة العمليات، هندسة تصميم المعدات المكيانيكية، الهندسة المدنية والصلب، إدارة المشروع، المراقبة والتفتيش".

وبموجب بنود البروتوكول، ترشح وزارة الشباب والرياضة، الشباب المتدربين والمشاركة فى إقامة التدريبات والندوات وورش العمل وتوفير الأماكن المجهزة لتلقى التدريب، فيما تقوم شركة تيسين كروب للحلول الصناعية مصر بتقديم الدعم فى وضع استراتيجية لبيئة ريادة الأعمال تحقق الاستدامة وتساوى الفرص، وترشيح كوادر الشركة لدعم البرامج التدريبية فى مجال ريادة الأعمال، والمساعدة فى إعداد الدراسات والبحوث المقترحة التى يتم الاتفاق عليها وإتاحة الفرصة أمام المتدربين للتواصل مع مجتمع الأعمال مع إتاحة الفرص للعمل داخل وخارج الشركة، إضافة إلى اختيار عدد من الشباب المتدربين المتميزين ليتم منحهم تدريبا عمليا ميدانيا فى مواقع الشركة على أرض الواقع.



وأوضح الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة تعكف على تنفيذ رؤيتها المرتكزة على تحقيق الريادة والتميز فى الارتقاء بجودة حياة الشباب المصرى من خلال التدريب وفقاً لمحاور التنمية الشاملة لتعزيز الانتماء والفخر بالهوية الوطنية، وذلك من خلال استراتيجية واضحة من أهم محاورها تنمية الوعى الثقافى والعلمى، واطلاق المهارات الإبداعية للتدريب، وتأهيل الشباب لسوق العمل، ونشر ثقافة العمل الحر، وتمكين الشباب اقتصادياً من خلال التدريب على إقامة المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص العمل فى القطاع الخاص.



وثمن وزير الشباب والرياضة على أهداف البروتوكول فى إعداد وتدريب الشباب، والسعى نحو المعرفة والتميز، ووفق البروتوكول سيتسلح الشباب بنوعية تعليم متخصصة وتزويدهم بالمهارات، والمساهمة فى إطلاق الأعمال التجارية الناجحة، لافتاً أن الاستثمار فى تنمية الشباب يعد أمرا حيوياً هاماً.

فيما أعرب المدير التنفيذى لشركة تيسين كروب للحلول الصناعية مصر عن تقديره للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى إنشاء منصة تنموية لدعم وبناء قدرات الشباب المصرى، مستعرضاً أبرز الأدوار التى تقوم بها شركة تيسين كروب للحلول الصناعية مصر، وتطور حجم أعمال الشركة.

وأضاف أنه من خلال البروتوكول الذى نوقعه اليوم سنقوم بإعداد الشباب المتميز وفق متطلبات العمل، وتحسين قدرة الشباب على العمل، وصقل المعرفة الصناعية لديهم.