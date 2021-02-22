التعليم العالى تهنئ الدكتور صلاح عُبيّة بعد فوزه بجائزة ناكروما فى العلوم

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور صلاح عُبيّة المدير والمؤسس لمركز الفوتونيات والمواد الذكية والرئيس الأكاديمى السابق لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا؛ لفوزه بجائزة "كوامى ناكروما" للتميز فى مجال العلوم الأساسية والتكنولوجيا والابتكار على مستوى إفريقيا.





وأعرب وزير التعليم العالى عن سعادته بفوز عُبيّة بالجائزة، مؤكدًا حرص مصر على تقدير العلم والعلماء ووضع البحث العلمى على قائمة أولوياتها وما تشهده هذه الفترة من طفرة علمية وبحثية حقيقية، نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير البحث العلمى ودعمه بقوة.

يذكر أن الدكتور صلاح عُبيّة يحظى بمسيرة علمية ومهنية حافلة بالإنجازات، إذ حصل على الدكتوراه فى هندسة الاتصالات الكهربية، وحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة سيتى بلندن 2016، كما حصل على العديد من الجوائز الدولية العلمية لإسهاماته المتميزة، ومنها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الهندسية 2019، وكذلك زمالة أكبر مجمع هندسى بالعالم IEEE 2021، وزمالة جمعية علوم الضوئيات الأمريكية OSA 2019 وجائزة خليفة للأستاذ المتميز فى البحث العلمى على مستوى العلماء العرب 2017، بالإضافة للعديد من الجوائز المتميزة الأخرى.

جدير بالذكر أن جائزة "كوامى ناكروما" تعتبر أعلى جائزة فى إفريقيا، وتقدم سنويًّا لواحد من العلماء الأفارقة الرواد، وتدعم تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى إفريقيا، وتهدف إلى تقدير المتميزين من العلماء ومنح جوائز علمية لكبار العلماء الأفارقة، نظير إنجازاتهم العلمية واكتشافاتهم القيمة، ويعتبر اسم "جوائز الاتحاد الإفريقى كوامى ناكروما للتميز العلمى" تخليدًا لذكرى الرئيس الأول لجمهورية غانا.