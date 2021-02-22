سعفان : صرف 1.4 مليون جنيه لـ 2754 عامل غير منتظم ...

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 583 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، بينهما 6 شباب من ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 1656 شاباً ، فضلاً عن إستخراج 884 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة .

وقال الوزير : إن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بواقع مليون و 423 ألفاً و 500 جنيه منح رعاية إجتماعية لـ 2736 عاملاً ، و 39 ألفاً و 367 جنيهاً رعاية صحية لـ 18 عاملا من المسجلين بالوحدة والذى وصل عددهم لـ 5025 عاملاً .

وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يناير الماضى بالتفتيش على 396 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 6 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 170 محضراً سلامة وصحة مهنية و 8 حالات غلق إداري و5 ندوات توعية (إعرف - إحمي نفسك) ، فضلاً عن بحث 30 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1075 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2196 عاملاً ، وأسفر التفتيش عن تحرير 92 محضر مخالفة لقانون العمل ، كما تلقت المديرية 33 شكوى عمالية ، تم بحث 24 منها ، و 9 شكاوى أخرى ما زالت تحت البحث.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني ، تم الانتهاء من 8 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة .

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش على ومتابعة 190 منشأة .