رئيس النقل العام: حريصون على النهوض بالهيئة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين

أكد اللواء رزق على مصطفى رئيس هيئة النقل العام ، على حرص "الهيئة" على التواصل المستمر مع النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام ، في إطار منظومة عمل متكاملة من أجل مصلحة العمال ، وكذلك تقديم خدمات أكبر وأفضل للمواطنيين، موضحًا أن التعاون سيظل مستمرا مع "النقابة العامة" من أجل توفير الخدمات الصحية وغيرها لعمال "الهيئة".

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة مع قيادات النقابة العامة العامة ، أمس الأحد بمقر "الهيئة" ، وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال الأسبوعين الماضيين ، حيث حضر من قيادات "النقابة" : مجدي حسن رئيس النقابة العامة ،وصبري عبد العظيم نائب أول رئيس النقابة،وعبدالله مصطفى عبد الله الأمين العام،وعطية عبد السلام الجندي مساعد الأمين العام ،وسيد جمعه حسن امين صندوق النقابة،وحمدي اسماعيل السيد مساعد امين الصندوق، ومن أعضاء مجلس الإدارة :عصام محمد الشاهد،ومصطفى محمد على ،وماهر رزق صابر ،وشحته عبد الرحمن محمد ،واحمد فاروق قناوي ،وجمعه سليمان على ،وصفاء ابراهيم حلمي، وسكرتيرة المرأة وعضو لجنة المستشفى،واشرف كمال محمد عضو مجلس الإدارة .

وقال بيان صحفي صدر اليوم الإثنين ، إنه خلال اللقاء عرضت قيادات النقابة العامة على رئيس "الهيئة" مطالب العمال المتمثلة في تحسين الرعاية الصحية ،وحل أزمة نقص الأدوية في مستشفى النقل العام ،وكذلك التأخير في العمليات،وغيرها من المطالب العاجلة الخاصة بتنظيم العمل ،وعملية التطوير والنهوض بالهيئة كقطاع إستراتيجي ،حيث علق رئيس "الهيئة" موضحًا أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي إهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع ،والعاملين فيه ،مشيرًا إلى أن الدولة خصصت مليار جنية لتغير نظام الوقود من سولار إلى غاز طبيعي في وسائل النقل العام ،بما يعني تغير المحركات ،ويجرى الآن تغيير ٤٠٠ اتوبيس خلال عام ،٢٠٢١وهذا يوكد اهتمام الدولة بالهيئة عكس ما يشاع من كلام غير مسئول من البعض .

وأضاف رئيس "الهيئة" لقيادات النقابة العامة ،بأن " الهيئة" لديها جميع الأدوية ، بعد دخول نظام شراء العلاج الموحد من الدولة وفقا للمادة الفعالة وليس كما يريد اى عامل اسم معين،وصدرت تعليمات لتوضيح الصورة كاملة للعامل المريض ،مطالبًا ممثلي العمال بالتقدم بأي شكوى في حال التأخير في إجراء العمليات ،أو نقص الأدوية ،وسوف يتم مواجهتها بحزم وسرعة ..وحول نظام تغيير المهن قال رئيس "الهيئة " : بالنسبة لتغير المهن فإن من يتضرر من اي مهنة عليه التوجه بتظلم وبحثه وفى حالة وجود أي مريض كتب له الاستشاري الرجوع لعمله الاصلي يتوجه بتقديم التقرير وسوف يتم تنفيذه "..وعن أزمة خطاب تجديد الرخص المهنية للقيادة أكد على أنه وجه التعليمات للسيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الادارية بإنهاء المشكلة وترك أمر تجديد الرخصة لكشف الطبي لقميسون المرور وان الهيئة تسلم لمن يريد خطابًا بان هذا العامل مؤمن عليه فقط .

وردًا على تساؤلات القيادات النقابية حول عملية التطوير والنهوض بالقطاع أكد رئيس الهيئة بان الهيئة لديها قطع غيار متوفرة بالمخازن وتم شراء قطع غيار جديدة قيمتها ١٥ مليون جنية خلال شهر يناير فقط لبعض الماركات خلاف التعاقد بـ ١٥٠ مليون جنيه للسيارات المرسيدس خلال عام،وقال أن الهيئة تقوم الان داخل ورش جسر السويس وورش نصر بعمل عمره كاملة لأكثر من ٩٢ اتوبيس:" ٧٢ بورش جسر السويس و٢٠ بورش نصر" .