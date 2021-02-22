السبكي: فاتورة منظومة الخدمات الصحية بالأقصر 9.6 مليار جنيه

رافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية،صباح اليوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال جولتها التفقدية بمحافظة الأقصر، لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة والتي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدشين المنظومة بها ضمن ثلاث محافظات 16 فبراير الجاري.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزيرة الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الوزيرة بدأت جولتها بزيارة وحدة طب أسرة طيبة ومن المقرر أن تستكمل جولتها بزيارة وحدة طب أسرة الشيخ موسى، إلى جانب 3مستشفيات تابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية وهم (الكرنك الدولي، الأقصر الدولي ، إيزيس التخصصي).

وخلال الجولة، تفقدت الوزيرة عيادات طب الأسرة، عيادات خدمات صحة الأم والطفل، عيادات الأسنان ، بالإضافة إلى أقسام المعامل ، والأشعة، كما تفقدت عيادة تنظيم "الأسرة والمشورة"، للاطمئنان على توافر كافة الأجهزة الطبية، للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي عن سعادته بإشادة وزيرة الصحة والسكان خلال الجولة الميدانية بمستوى التجهيزات بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات من حيث البنية التحتية، والخدمات الطبية المقدمة بها، وكفاءة الأطقم الأطقم الطبية التي تم تدريبها بمختلف التخصصات لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بالمنظومة الجديدة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي: قامت الوزيرة بمراجعة ملفات طب الأسرة داخل كافة الوحدات الصحية التي شملتها الجولة، وذلك للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات المسجلة بكافة الوحدات والمراكز الصحية بالأقصر حوالي 809 ألف ملف فردي بواقع 208.5ألف ملف عائلي، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019 وحتى الآن، بما يعادل نسبة تسجيل 63.5% من إجمالي سكان المحافظة، مشيرًا إلى توجيهات الوزيرة بزيادة التوعية بالمنظومة لإنهاء انضمام كافة مواطنين المحافظة للانتفاع بخدمات المنظومة الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أن إجمالي تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، تبلغ 9.625 مليار جنيه، تشمل 7.300 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة الجديدة والبالغ عددها 59 مركزا ووحدة صحية و7 مستشفيات، بالإضافة إلى 1.800 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لتلك المنشآت، و525 مليون جنيه تكلفة التشغيل للمنظومة لمدة ثلاثة شهور.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تستهدف تطبيق كافة معايير الجودة بالمنشآت التي تضمن أمن وسلامة المرضى وذويهم، وكذلك تدريب القوى البشرية سواء من الأطقم الطبية والإدارية لتصبح مؤهلة لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بكافة المنشآت.

ولف الدكتور أحمد السبكى إلى تسجيل 18 منشأة بمحافظة الأقصر، طبقًا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشيرًا إلى العمل على قدم وساق لاستكمال إجراءات تسجيل باقي المنشآت وفقًا للمعايير التي تتماشى مع المعايير الدولية، وبما يسهم في تحقيق أعلى مستوى من الجودة والتميز في تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة لأهالي الأقصر وجنوب الصعيد كله.

وثمن موافقة مجلس الوزراء على قرار نقل بعض الأصول العلاجية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارهما ثاني وثالث محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي دشنهما الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، لافتًا إلى أن هذا القرار يعكس الثقة في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ويدفع المنظومة لمزيد من النجاحات التي حققتها فعليًا على أرض بورسعيد.

وتابع: مجلس الوزراء يعزز من فرص إنجاز المشروعات القومية، وفي مقدمتهم مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ومؤكدًا تكاتف كافة الجهات والوزارات المعنية وأجهزة الدولة لإنجاز المشروع وضغط الجدول الزمني لتنفيذه في 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.

يشار إلى أن قد تم البدء العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، منذ 16 من فبراير الجاري، وتم فتح ملفات طب الأسرة، من خلال 59 وحدة ومركز صحي ، بالإضافة إلى 7 مستشفيات، بإجمالي 66 منشأة صحية، وتم بالفعل تأهيل وتفعيل 22 وحدة ومركز بالإضافة إلى 6مستشفيات من بينهم بمرحلة التشغيل التجريبي، على أن يتم استكمال باقي الوحدات والمراكز خلال الشهور القادمة، حتى يتم التشغيل الكامل للمنظومة بمحافظة الأقصر.