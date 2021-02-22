وزيرة التضامن تتفقد مساكن الأمل ومركز العزيمة ببورسعيد.. وتلتقى رؤساء الجمعيات الأهلية

توجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، صباح اليوم الاثنين إلى محافظة بورسعيد، واستهلت الزيارة بلقاء محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بديوان عام المحافظة، ويعقب اللقاء اجتماعا مع الجمعيات الأهلية العاملة بالمحافظة.

كما تتوجه القباج الى مدينة بورفؤاد لتفقد مساكن الأمل ومركز العزيمة، الذي قام رئيس الجمهورية بافتتاحه مؤخرًا، بالإضافة إلى زيارة جامعة بورسعيد لافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي التي تم انشاؤها بالجامعة وفقًا لبروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع مختلف الجامعات المصرية.

وعقب الانتهاء من الافتتاح تتوجه القباج إلى مدينة بورسعيد ، حيث تقوم بتفقد مساكن فاطمة الزهراء ومساكن اللبانة التي تم تطويرها.