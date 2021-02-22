لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا.. القوى العاملة تعلن صرف 1.4 مليون جنيه لـ 2754 عاملا غير منتظم بالمنيا

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 583 شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، بينهما 6 شباب من ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 1656 شابًا ، فضلًا عن إستخراج 884 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة .
وقال الوزير: إن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا ، بواقع مليون و 423 ألفًا و 500 جنيه منح رعاية إجتماعية لـ 2736 عاملًا ، و 39 ألفًا و 367 جنيهًا رعاية صحية لـ 18 عاملا من المسجلين بالوحدة والذى وصل عددهم لـ 5025 عاملًا .
وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يناير الماضى بالتفتيش على 396 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 6 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 170 محضرًا سلامة وصحة مهنية و 8 حالات غلق إداري و5 ندوات توعية (إعرف - إحمي نفسك) ، فضلًا عن بحث 30 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .
أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1075 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2196 عاملًا ، وأسفر التفتيش عن تحرير 92 محضر مخالفة لقانون العمل ، كما تلقت المديرية 33 شكوى عمالية ، تم بحث 24 منها ، و 9 شكاوى أخرى ما زالت تحت البحث.
وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني ، تم الانتهاء من 8 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة .
أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش على ومتابعة 190 منشأة .
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