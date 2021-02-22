القباج تلتقي الغضبان في مستهل زيارتها لـ بورسعيد بديوان المحافظة

استهلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، زيارتها لمحافظة بورسعيد صباح اليوم الاثنين ، بلقاء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بديوان عام المحافظة.

وناقشت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ بورسعيد، برامج الوزارة التي يتم تنفيذها بالمحافظة، ودور الجمعيات الأهلية في المحافظة ، كما تم التطرق لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية ، وذلك عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019.

كما شهد اللقاء بحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة، خاصة في ظل توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو التمكين الاقتصادي .

وتشهد زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لمحافظة بورسعيد لقاء ممثلي ٢٠ جمعية أهلية، بالإضافة إلي توجهها إلى مدينة بورفؤاد لتفقد مساكن الأمل ومركز العزيمة الذي قام رئيس الجمهورية بافتتاحه مؤخرًا بالإضافة إلى زيارة جامعة بورسعيد لافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي التي تم انشاؤها بالجامعة وفقًا لبروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع مختلف الجامعات المصرية .

وعقب الانتهاء من الافتتاح تتوجه القباج إلى مدينة بورسعيد حيث تقوم بتفقد مساكن فاطمة الزهراء ومساكن اللبانة التي تم تطويرها .