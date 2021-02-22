ننشر القائمة الكاملة لأسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة، باب الترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها ٥ مارس المقبل. وننشر القائمة الكاملة لأسماء المرشحين على النحو التالي : أولا: المرشحون على منصب نقيب الصحفيين :- 1. السيد محمد ابراهيم الاسكندرانى سيد الاسكندرانى الجمهورية 2. ضياء يوسف رشوان أحمد ضياء رشوان الأهرام 3. طلعت هاشم محمد فرج طلعت هاشم محمد فرج مصر الفتاة 4. كارم يحيى سيد اسماعيل كارم يحيى المشهد 5. محمد رشاد محمد علام رفعت رشاد اخبار اليوم 6. محمد مغربى احمد على محمد مغربى احمد الشعب ثانيا: المرشحون على مقاعد عضوية مجلس النقابة :- المرشحون فوق الـ(15) سنة عضوية هم: 1. ابراهيم السيد ابراهيم ابو كيله ابراهيم ابو كيله الجمهورية 2. اسامه شحاته محمد شحاته اسامه شحاته الجمهورية 3. السيد حجازى الباز شعبان السيد حجازى الأهرام 4. جمال احمد احمد عبدالرحيم جمال عبد الرحيم الجمهورية 5. حسين حسن احمد احمد الزناتى حسين الزناتى الاهرام 6. خالد محمد زكى البلشى خالد البلشى حر 7. صفوت عبد العظيم عبد اللطيف وهبه صفوت عبد العظيم وهبه الاهرام 8. عبد الرءوف عدب المنعم عبد الرؤف خليفه عبد الرءوف خليفه الاهرام 9. فكريه احمد السيد محمود فكريه احمد الوفد 10. محمد احمد شفيق بهجت محمد بهجت الاهرام 11. محمد سيد احمد خراجه محمد خراجه الاهرام 12. محمد عبد المجيد حسين عبد الرازق عبد المجيد عبد الرازق الاهرام 13. محمود صبرى احمد محمود محمود صبرى الأهرام 14. ممدوح سيد صغير احمد ممدوح الصغير اخبار اليوم 15. نور الهدى زكى محمد خضر نور الهدى زكى العربى 16. هانى عبد الرحمن عبد الرحمن عماره هانى عماره الاهرام 17. هبه محمد محمد محمد باشا هبه محمد باشا الاهرام 18. هيثم فوزى حامد رخا هيثم فوزى رخا الاهرام 19. وجدى محمد عطيه رزق وجدى رزق الاهرام 20. ياسر عبد المنعم عبد العال سليم ياسر سليم القومية المرشحون تحت الـ(15) سنة عضوية هم: 1. أبو السعود محمد محمود عثمان ابو السعود محمد المصرى اليوم 2. أحمد عبد المعطى الدمرداش محمد احمد الدمرداش اموال الغد 3. أحمد محمد صبرى عبد الحميد حسن احمد صبرى الديار 4. أحمد محمد محفوظ عنتر احمد محفوظ حر 5. اسلام احمد ابازيد خضرى اسلام احمد ابازيد السوق العربية 6. إكرام محمد حسن منصور د/ اكرام منصور الجمهورية 7. الشحات مصطفى عبدالله الشحات الشحات مصطفى سرحان الغد 8. ايمن عبد المجيد محمد عبد المجيد ايمن عبد المجيد روزاليوسف 9. ايمن مصطفى احمد حسين ايمن مصطفى الصباح 10. حسام عبد المنجى جلال محمد السويفى حسام السويفى الفجر 11. حسين متولى عبد الجواد خليفه حسين متولى البديل 12. داليا ضياء الدين بدر عبد الرحيم ابو شقه داليا ابو شقه مجلة الاذاعة والتليفزيون 13. دعاء كمال حسين متولى النجار دعاء النجار الجمهورية 14. ريمون فرنسيس صادق مني ريمون فرنسيس حر 15. سامى محمد كبارى عبد الراضى سامى عبد الراضى الوطن 16. ساميه فاروق عبد الله علام ساميه فاروق الوفد 17. سميه محمود محمد حسن العجوز سميه العجوز وكالة أنباء الشرق الأوسط 18. طه حسن ابراهيم حسن طه حسن ابراهيم السوق العربية 19. علاء محمد عمران على علاء عمران الجمهورية 20. على حسن محمد حسن على حلبى اخبار اليوم 21. عمر محمد عمار على عمر عمار الاذاعة والتليفزيون 22. عمرو منصور اسماعيل بدر عمرو بدر الدستور 23. عونى سيد على نافع عونى نافع الدستور 24. كرم من الله السيد احمد خليفه كرم من الله السيد احمد مؤسسة اخبار اليوم 25. محمد السيد محمد سيد ابوزيد محمد السيد ابوزيد الشروق 26. محمد سعد عبد الحفيظ محمد سعد عبد الحفيظ الشروق 27. محمد منير توفيق السيد الروبى محمد منير توفيق المساء 28. محمود عبد الحميد ابراهيم عابدين محمود عابدين الدستور 29. محمود محمد حسين ابراهيم الضبع محمود الضبع اليوم السابع 30. مساعد احمد على عبد الرحيم الليثى مساعد الليثى النبأ 31. هيثم عبد العظيم النويهى محمد غراب هيثم النويهى اخبار اليوم 32. هيثم عبد النبى عبد العزيز بطاح هيثم بطاح اليوم 33. وائل السادات اسماعيل محمد الجندى وائل السادات البديل 34. وليد صلاح سعيد محمد وليد صلاح الدستور 35. ياسر مصطفى اسماعيل محمد ياسر مصطفى الامه

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