صور.. «المصريين الأحرار» و200 حزب يناقشون مكافحة كورونا والفقر

جدة - نرمين السيد - شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جلسة الإحاطة التى تنظمها لجنة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعى الصينى تحت عنوان" قصة الحزب الشيوعى الصينى"عبر تقنية زووم.





وحضر اللقاء إسلام الغزولى مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون الشباب وعضو المكتب السياسىى، ضمن 330 ممثلا لـ200 حزب سياسى من سبعين دولة مختلفة.

وناقشت الجلسة التبادل والتفاعل حول حماية صحة أرواح الشعب ومكافحة الفقر، وتعزيز التبادل الحزب الشيوعى وحزب المصريين الأحرار وسائر الأحزاب المشاركة.

وركزت الجلسة على تفعيل دور الأحزاب من أجل الحياة الأفضل للشعب، ولاسيما بأنها هدف مشترك للأحزاب فى جميع الدول تهدف تعزيز رفاهية الشعب.

وجاء فى البيان المشترك للجلسة، أن فيروس كورونا تفشى فى 200 دولة ومنطقة وحصد أرواح قرابة مليونى شخص مما يدعو إلى مواصلة وضع سلامة أرواح الشعوب بالمقام الأول وبذل كل الجهود لإنقاذ الأرواح وتبنى رؤية مستقبلية لبناء مجتمع الصحة المشتركة للبشرية.

وأوضح أن جائحة كورونا أوقعت 200 مليون نسمة فى حالة الفقر مما يشكل صدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مما القى بظلاله على أجندة التنمية المستدامة 2030، مما يدعو لتعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية وحماية سلاسل الصناعة، وتخفيف الديون وتسهيل التجارة.

وتوافق البيان على ضرورة ضمان حقوق الإنسان، لأن البقاء والتنمية فى المرتبة الأولى لحقوق الإنسان الأساسية، مع احترام تنوع طرق التنمية ورفض تَسْيِيس، ورفض قاطع لكل صور التدخل فى شؤون الدول الداخلية.

كما تبنى الحضور إرساء الاستقرار الاجتماعى والوحدة والمساواة بين المجموعات العرقية، وهو محل تقدير واحترام لحماية حرية الاعتقاد الدينى والقومى.

ورد الحزب الشيوعى الصينى على ما يتداول من شائعات والمزاعم المتداولة عن "إبادة الجماعية" فى شينجيانغ ووصفها بأنها تضليل للمجتمع الدولى ويهدف تشويه صورة الدولة.

وهنأ الحضور الحزب الشيوعى الصينى بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب وسعيه الدائم نهضة بلاده وتحقيق معجزة اقتصادية تخدم شعبه.

وأعرب الجميع عن تقديره للإسهامات والمساعدات التى قامت بها الصين لخدمة العالم فى معركة جائحة كورونا، والوفاء بوعدها واستخراج اللقاح ليكون منفعة للعالم أجمع.