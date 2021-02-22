إنفوجراف.. نصائح الأرصاد للتعامل مع موجة الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - وقدمت هيئة الأرصاد الجوية العديد من النصائح للمواطنين لاتباعها خلال موجة التقلبات الجوية ويوضحها الإنفوجراف التالى:

ومن المتوقع أن يكون الطقس مائلا للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه أمطار متوسطة على عدة مناطق.

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