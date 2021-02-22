وزير الإنتاج الحربى يلتقى شركات عالمية لبحث التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وتمثلت اللقاءات فى قيام ممثلو شركة "ED PRO" الصربية بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربى، إذ قام ممثلوا الشركة باستعراض إمكانياتها التصنيعية من خلال إجراء عرض تقديمى عن أبرز منتجاتها من (الذخائر / والمحركات) وغيرها من المنتجات العسكرية ومشاركتها فى المعارض الدولية المتخصصة.

وأشاد مرسى بما شاهده من منتجات حربية للشركة الصربية مواكبة لأحدث التكنولوجيات المستخدمة حول العالم كما أشار إلى العلاقات التاريخية القوية بين الشركات الصربية وشركات الإنتاج الحربى، إذ تهتم الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة والشركات العالمية فى مختلف مجالات التصنيع العسكرى وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التى تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.

واستقبل وزير الدولة للإنتاج الحربى وفد شركة "هيونداى الكورية" التى تعمل فى صناعة المدرعات، واطلع على معروضات الشركة من المعدات العسكرية، معربًا عن تطلعه من خلال هذا المعرض إلى عقد شراكات مع الشركات العالمية فى مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، ودعا الشركة لتبادل الزيارات والوفود مع شركات الإنتاج الحربى للإطلاع على التكنولوجيا المتوفرة لدى الجانبين، وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

عقب ذلك قامت شركة "أكس كلابر" بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربى، وأطلع الوزير والوفد المرافق له على منتجات هذه الشركة العاملة فى مجال محركات المدرعات ، كما دعا ممثلو الشركة لزيارة شركات وزارة الإنتاج الحربى للإطلاع عن كثب على الإمكانيات التكنولوجية المتوافرة بالشركات وتحديد اوجه للتعاون على أرض الواقع.

وفى ختام فعاليات اليوم الثانى بالمعرض، زار وزير الدولة للإنتاج الحربى جناح شركة تاليس الفرنسية، والتقى باتريس كين رئيس مجموعة شركات تاليس، إذ قام بإجراء عرض تقديمى عن شركات ووحدات الإنتاج الحربى، وكذلك الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية والبشرية المتوفرة بتلك الشركات.

وأشاد مرسى بقوة العلاقات التى تجمع بين الطرفين وضرورة العمل على تعزيزها، وعن فخره بما شاهده من إمكانيات تكنولوجية للشركات الفرنسية المشاركة فى المعرض، والتى تسعى وزارة الإنتاج الحربى إلى الإطلاع عليها عن كثب من خلال إيفاد وفود من الأطقم الفنية والمتخصصين بشركات الإنتاج الحربى لنقل التكنولوجيات الحديثة إلى مصر وتحديد أوجه التعاون المشترك بين الطرفين.

من جانبه، أشاد باتريس كين رئيس مجموعة شركات تاليس الفرنسية، بما شاهده من إمكانيات تكنولوجية وفنية متطورة بجناح وزارة الإنتاج الحربى بالمعرض، والتى تعكس قوة مصر وتقدمها فى مجال الصناعات العسكرية، معربًا عن تطلعه لزيادة التعاون بين شركة تاليس، وشركات وزارة الإنتاج الحربى نظرًا لما تمتلكه شركاتها من مقومات تكنولوجية وبشرية تساهم فى إقامة شراكة صناعية ناجحة.

كما تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربى عددًا من أجنحة الشركات الأخرى المشاركة بالمعرض للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية فى مجال أنظمة التسليح، ووجه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة فى معرض EDEX 2021 المقرر إقامته فى مصر نهاية هذا العام.