القوى العاملة تنجح فى تحصيل 3.1 مليون جنيه مستحقات 31 عاملا بجدة

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية مشكلة 31 عاملا مصريا وديا وبلغت إجمالى مستحقاتهم 748 ألفًا و160 ريـالا سعوديًا، أى ما يوازى 3 ملايين و119 ألفا و827 جنيها مصريًا تقريبا.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، فى بيان اليوم الإثنين، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات 31 عاملا مصريا لهم مستحقات لدى أصحاب الأعمال، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبدالرازق، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، تفاوض الملحق العمالى عبدالحليم محمود وديا مع شركة قزاز للتجارة، لتسوية مستحقات المواطن "السيد.ح.ع" أخصائى تسويق وحصل على مبلغ 360 ألفا و301 ريـال، كما تم تسوية مستحقات المواطن "حازم.م.ش" لدى شركة السعودية للتسويق المحدودة، وحصل على مبلغ 158 ألفا و791 ريـالا.

وتفاوض الملحق العمالى عبدالحليم محمود مع شركة التجمع البحرى الدولى وتمت تسوية مستحقات المواطن "وسام.ع.ح" مهندس إلكترونيات، وديا وحصل على مستحقاته البالغة 53 ألفا و497 ريـالا، فضلا عن مستحقات المواطن "حسين.ع.ع.أ" ويعمل عامل تنظيف بمستشفيات مركز سلطان الطبى وحصل على 24 ألف ريال مكافأة نهاية الخدمة.

كما تم تحصيل مستحقات المواطن" أحمد.ر.ع" ويعمل مدرس عربى مدرسة الطموح الأهلية بمكة وحصل على مستحقاته البالغة 23 ألف ريـال كمكافأة نهاية الخدمة، فضلا عن تأشيرة خروج نهائى.

ونجح الملحق العمال عبدالحليم محمود، فى حصول المواطن "عمرو.أ.ف"، ويعمل أخصائى تسويق لدى مؤسسة خير أحمد بشيبش بمكة المكرمة، وحصل على 22 ألفا و823 ريـالا قيمة رواتب وبدل إجازات، فضلا عن حصول المواطن "حسنى. ص. أ" بائع ملابس بشركة السوافى للتموين على مستحقاته بالطرق الودية والاتفاق على حصوله على مبلغ 20 ألف ريـال على دفعتين وتم استلام الدفعة الأولى 10 آلاف، والحصول على تأشيرة خروج نهائى عن طريق مكتب العمل بعد رفض الكفيل نقل كفالته.

وامتد الحل الودى بحصول المواطن "أشرف. م. ع" ويعمل طباخ على مكافأة نهاية الخدمة البالغة 16 ألفا و63 ريالا، وتذكرة طيران للعودة إلى أرض الوطن، كما حصل العاملون "شعبان. م" ويعمل حداد و"ناصر. أ. م" عامل لدى شركة الرخام السعودى على 10 آلاف ريـال لكل منهم مكافأة نهاية الخدمة، وجار استخراج تاشيرة خروج نهائى لهم.

كما تم مساعدة المواطن "محمد. س. أ" فى تنفيذ الحكم الصادر له ضد مجموعة التشييد والبناء التى يعمل لديها وحصل على 9705 ريالات، فضلا عن إنهاء الخلاف وديا بين المواطن "أحمد. س. أ" كاتب حجز سياحى لدى مؤسسة الصقر الذهبى للتجارة، بالحصول على مبلغ 2.000 ريال والسماح بنقل كفالته لكن لم يستطع المواطن نقلها، فتم الحصول على الخروج النهائى عن طريق مكتب العمل.

وامتد نجاح مكتب التمثيل العمالى بجدة بحصول المواطن "أشرف.م.ع" ويعمل فنى كهرباء لدى فلاح دغليب العتيبى على مستحقاته البالغة 1.980 ريـالا، بالإضافة إلى نقل كفالته، فضلا عن حصول 18 عاملا بمهن حداد، ونجار، وعامل، على مبلغ 2.000 ريـال لكل منهم بإجمالى 36 ألف ريال من شركة نصيف الفجر، وجار استخراج تأشيرات الخروج النهائى لهم.