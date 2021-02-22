«الصحفيين» تعلن أسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفى

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين كشوف أسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين مارس 2021، وذلك بعد إغلاق باب الترشح فى الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين.





وشملت قائمة المرشحين على منصب نقيب الصحفيين: ضياء رشوان "الأهرام"، رفعت رشاد "أخبار اليوم"، سيد الإسكندرانى "الجمهورية"، طلعت هاشم "مصر الفتاة"، كارم يحيى "المشهد"، محمد مغربى "الشعب".

وضمت قائمة المرشحين على مقاعد مجلس النقابة فوق 15 سنة: إبراهيم أبو كيله "الجمهورية"، أسامة شحاتة "الجمهورية"، السيد حجازى "الأهرام"، جمال عبد الرحيم "الجمهورية"، حسين الزناتى "الأهرام"، خالد البلشى "حر"، صفوت عبد العظيم وهبة "الأهرام"، عبد الرؤوف خليفة "الأهرام"، فكرية أحمد "الوفد"، محمد بهجت "الأهرام"، محمد خراجه "الأهرام"، عبد المجيد عبد الرازق "الأهرام"، محمود صبرى "الأهرام"، ممدوح الصغير "أخبار اليوم"، نور الهدى زكى "العربى"، هانى عمارة "الأهرام"، هبة محمد باشا "الأهرام"، هيثم فوزى رخا "الأهرام"، وجدى رزق "الأهرام"، ياسر سليم "القومية".

وضمت قائمة المرشحين تحت الـ"15" سنة:

أبو السعود محمد "المصرى اليوم"، أحمد الدمرداش "أموال الغد"، أحمد صبرى "الديار"، أحمد محفوظ "حر" إسلام احمد أبازيد "السوق العربية"، إكرام منصور "الجمهورية"، الشحات مصطفى سرحان "الغد"، أيمن عبد المجيد "روز اليوسف"، أيمن مصطفى "الصباح"، حسام السويفى "الفجر"، حسين متولى "البديل"، داليا أبو شقة "مجلة الإذاعة والتليفزيون"، دعاء النجار "الجمهورية"، ريمون فرنسيس "حر"، سامى عبد الراضى "الوطن"، ساميه فاروق "الوفد".

كما ترشح أيضا سمية العجوز "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، طه حسن إبراهيم "السوق العربية"، علاء عمران "الجمهورية"، على حلبى "أخبار اليوم"، عمر عمار "الإذاعة والتليفزيون"، عمرو بدر "الدستور"، عونى نافع "الدستور"، كرم من الله السيد أحمد "مؤسسة أخبار اليوم"، محمد السيد أبو زيد "الشروق"، محمد سعد عبد الحفيظ "الشروق"، محمد منير توفيق "المساء"، محمود عابدين "الدستور"، محمود الضبع "اليوم السابع"، مساعد الليثى "النبأ"، هيثم النويهى "أخبار اليوم"، هيثم بطاح "اليوم"، وائل السادات "البديل"، وليد صلاح "الدستور"، ياسر مصطفى "الأمة".

وتلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقيب وستة من أعضاء مجلس النقابة طلبات الترشح لمدة خمسة أيام اعتبارا من الخميس "18 فبراير2021" وحتى اليوم الاثنين "22 فبراير2021"، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة مساءً ، باستثناء اليوم الأخير "الإثنين"، ليقفل باب الترشح فى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وسيُفتح باب التنازلات والطعون فى الخمسة أيام التالية "من 23 إلى 27 فبراير 2021"، تنتهى فى الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، ويعلن فى اليوم نفسه الكشف النهائى للمرشحين للانتخابات، وتجرى الانتخابات يوم "الجمعة 5 مارس2021" فى حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف أعضائها.