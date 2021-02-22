إنفوجراف.. استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة. وتضمنت تلك الإجراءات تشكيل لجان لاختيار رؤساء السير والمراقبين الأوائل، وتوفير معقمات داخل اللجان بالتعاون مع وزارة الصحة، إضافة عقد امتحان إلكترونى تجريبى فى أبريل من المنزل. وأوضحت الوزارة، أن جدول الامتحانات سيتم الإعلان عنه قبل نهاية شهر فبراير الجارى، مؤكدو أن الامتحانات النهائية لن تعقد قبل يوليو المقبل.

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