القباج والغضبان يشهدان عرضًا لجهود وأعمال مؤسسة مشكاة نور في بورسعيد

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عرضًا تقديميا لجهود وأعمال مؤسسة مشكاة نور في بورسعيد.

ونفذت مؤسسة مشكاة نور عددًا من الأعمال في محافظة بورسعيد منها تطوير مساكن اللبانة والمعهد الفني التجاري، وتنفيذها كشك أخلاق من خلال تحويل السلوك العشوائي لسلوك منضبط في عدد من المناطق.

كما أطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي علي جهود مؤسسة كابسي في بورسعيد، وتنفيذها عددًا من الاعمال وتوزيعها مساعدات لما يقرب من ٣ آلاف أسرة في المحافظة.

وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعي علي جهود وأعمال مؤسسة مشكاة نور ومساهمتها في تغيير وجه محافظة بورسعيد للأفضل، كما أثنت كذلك علي جهود مؤسسة كابسي لجهودها العديدة في المحافظة، مؤكدة أن وزارة التضامن تسعد بالتعاون مع القطاع الخاص في كافة برامجها وأنشطتها.