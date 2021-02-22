السكة الحديد تستقبل أول دفعة من العربات المجرية الجديدة غدًا

تستقبل السكة الحديد غدًا الدفعة الأولي من عربات قطارات الركاب ذاتية التهوية المجرية، بميناء الإسكندرية، وذلك بعد أن أستقبلت من المصنع الروسي 227 عربة من إجمالي 500 عربة.

وتشمل صفقة الـ 1300 عربة، الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر، 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، حيث تم تقسيمها بين الدولتين نسبة 51 ℅ تصنع في المجر و49℅ في روسيا، وذلك بعد ان تنازلت مصر عن حصتها في التصنيع المحلي.

وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.