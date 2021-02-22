إنفوجراف.. إجراءات الزراعة لحماية المحاصيل فى الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - تبذل وزارة الزراعة جهودا كبيرة لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ التى تشهدها مصر خلال الأيام الحالية، إذ تتعرض البلاد لموجة من التقلبات الجوية تشمل أمطار ورياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء، وتمتد إلى القاهرة الكبرى.





وتتابع لجان فنية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حملاتها المكثفة ولجان متخصصة على زراعات الخضر والمحاصيل البستانية "الفاكهة" لرصد أى حالة مرضية للنبات وأى تضرر للزراعات بسب ما تشهده البلاد هذه الفترة من الطقس السيئ. والإنفوجراف التالى يوضح أبرز الإجراءات التى اتخذتها وزارة الزراعة لمواجهة تداعيات الطقس السيئ على مختلف المحاصيل.

وأوضحت وزارة الزراعة فى بيان مؤخرا أن هناك تكليفات بسرعة التدخل والعلاج الفورى فى حالة تأثر المحاصيل بالتقلبات الجوية والأمطارمن خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة.

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