صور.. القباج والغضبان يفتتحان وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة بورسعيد

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وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعى العمل فى أروقة الوحدة، كما تحدثت مع العاملين بداخلها، إذ طالبتهم بتقديم كل أشكال الدعم للطلاب داخل الجامعة ومن يترددون على الوحدة، كما أشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بالتعاون القائم مع جامعة بورسعيد.
وتعد وحدات التضامن الاجتماعى داخل الجامعات المصرية نواة للوزارة داخل الجامعات، يمكن من خلالها تقديم حزمة من الخدمات للطلاب والعاملين بالجامعات الحكومية وكذلك الخريجين، وذلك من خلال الأنشطة المتعلقة بالتمكين الاقتصادي، وبرامج بناء الشخصية، حيث تستهدف دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدى والدعم العينى والأجهزة التعويضية اللازمة.
كما تتيح الوحدة قروضا ميسرة السداد، وفقا للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعى، لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، وتقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات من الأنشطة البحثية التى ينفذها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وعقب ذلك، تابعت وزيرة التضامن ومحافظ بورسعيد، مساكن الأمل بعد تطويرها، إذ تعرفت الوزيرة على أعمال التطوير التى شهدتها المساكن ، فضلا عن متابعة مقر "كشك الأخلاق" التابع لمؤسسة "مشكاة نور"، واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الجولة لمطالب عدد من أهالى المنطقة.
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