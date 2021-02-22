صور.. الغضبان يهدى وزيرة التضامن درع محافظة بورسعيد

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وإضاف الغضبان أن محافظة بورسعيد أعلنت كأول محافظة خالية من العشوائيات فى عام 2018، مشيرا الى ان الجمعيات الأهلية وعلى رأسها جمعية مشكاة نور لعبت دورا كبيرا فى تغيير السلوك العشوائى لبعض المناطق العشوائية وتحويله لسلوك نمطى، كما كان له أثر ايجابى على المواطنين والأسر.
ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الشكر لمحافظ بورسعيد، مبدية سعادتها للتعاون مع المحافظين من اجل تحقيق النجاح والانجاز.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة معنية بالمواطن وتحسين جودة حياته، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث فى أكثر من موقع عن أهمية التغير المجتمعى، موجهة الشكر للجمعيات الاهلية فى بورسعيد على جهودها فى المحافظة.
وأوضحت القباج ان اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لعام 2019 التى صدرت مؤخرا تحمل آمال وطموحات عديدة للجمعيات الأهلية التى عليها أن تبرز الانجازات والحقوق التى تكفلها الدولة لكل فئات المجتمع، مطالبة الجمعيات الأهلية بمزيد من العمل خلال الفترة المقبلة من أجل التغلب على التحديات التى تواجه المحافظة.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى ترفع شعارا خلال الفترة المقبلة" الانتقال إلى الإنتاج"، مشددة على أن الدعم النقدى يساعد الأسر، ولكن العمل والإنتاج سيؤدى إلى استقرار الأسر.
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