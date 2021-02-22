التعليم العالى تعلن فوز إلهام محمود بجائزة «كوامى ناكروما» العلمية

وأشاد الوزير، فى بيان له اليوم الإثنين، بحصول الدكتورة إلهام محمود على الجائزة كأفضل العلماء السيدات فى إفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر تضع البحث العلمى على قائمة اهتماماتها، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا بالغًا بتطوير البحث العلمى، وتسخر جميع إمكانياتها المتاحة لهم.
يذكر أن الدكتورة إلهام محمود قدمت إسهامات بارزة فى مجال علوم البيئة خاصة البيئة البحرية، وقضت فى جامعة ساوثهامبتون البريطانية 10 سنوات، ونشرت 50 بحثًا فى مجلات عالمية مرموقة، وشاركت فى عدد من الأبحاث العلمية المتعلقة بمجالات التنمية، بالإضافة لحصولها على شهادات دولية فى التطوير المؤسسى وتدريب الكوادر الجامعية.
يذكر أن جائزة "كوامى ناكروما" تعد أعلى جائزة إفريقية سنوية، وتدعم تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى إفريقيا، وتهدف إلى تقدير المتميزين من العلماء نظير إنجازاتهم العلمية، ويعتبر اسم "جوائز الاتحاد الإفريقى كوامى ناكروما للتميز العلمى" تخليدًا لذكرى الرئيس الأول لجمهورية غانا.
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