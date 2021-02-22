التعليم العالى تعلن فوز إلهام محمود بجائزة «كوامى ناكروما» العلمية

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتورة إلهام محمود أستاذ علوم البحار والبيئة بجامعة السويس، عضو الأمم المتحدة للجنة الحكومية للتغيرات المناخية، لفوزها بجائزة الامتياز العلمى "كوامى ناكروما" كأفضل العلماء السيدات لعام 2020 فى إفريقيا.





وأشاد الوزير، فى بيان له اليوم الإثنين، بحصول الدكتورة إلهام محمود على الجائزة كأفضل العلماء السيدات فى إفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر تضع البحث العلمى على قائمة اهتماماتها، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا بالغًا بتطوير البحث العلمى، وتسخر جميع إمكانياتها المتاحة لهم.

يذكر أن الدكتورة إلهام محمود قدمت إسهامات بارزة فى مجال علوم البيئة خاصة البيئة البحرية، وقضت فى جامعة ساوثهامبتون البريطانية 10 سنوات، ونشرت 50 بحثًا فى مجلات عالمية مرموقة، وشاركت فى عدد من الأبحاث العلمية المتعلقة بمجالات التنمية، بالإضافة لحصولها على شهادات دولية فى التطوير المؤسسى وتدريب الكوادر الجامعية.

يذكر أن جائزة "كوامى ناكروما" تعد أعلى جائزة إفريقية سنوية، وتدعم تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى إفريقيا، وتهدف إلى تقدير المتميزين من العلماء نظير إنجازاتهم العلمية، ويعتبر اسم "جوائز الاتحاد الإفريقى كوامى ناكروما للتميز العلمى" تخليدًا لذكرى الرئيس الأول لجمهورية غانا.