سفير مصر بالكويت يُسلم رسالة من السيد رئيس الجمهورية

التقى، اليوم ٢٢ فبراير الجاري، السفير طارق القوني سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت بوزير الخارجية الشيخ د. أحمـد ناصر المحمد الصباح، وذلك لتسليم رسالة خطية من السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
هذا، وقد بحث السفير القوني مع وزير الخارجية مُجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات بالإضافة إلـى القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تقدم السفير المصري بخالص التهاني والتبريكات للكويت قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة العيد الوطني الستين وبمناسبة عيد تحرير دولة الكويت الثلاثين.
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