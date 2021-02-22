استجابة لـ مش صحفي.. محافظ البحيرة يصدر خطابًا رسميا بمنع التعامل مع منتحلي المهنة

أصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، خطابًا رسميًا موجهًا إلى كل من رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات ورؤساء إدارات الشركاء «كهرباء ومياه وغاز»، المديرين التنفيذيين للمشروعات بالمحافظة، يشدد فيه باقتصار التعامل الإعلامي والصحفي على الصحفيين والإعلاميين العاملين بالمؤسسات الشرعية وعدم التعامل مع منتحلي المهنة، وذلك استجابةً إلى الحملة الأخيرة التي أطلقها عدد من شباب الصحفيين مؤسسي حملة «مش صحفي» لمواجهة ظاهرة انتحال المهنة.

وجاء في نص الخطاب: "في إطار الارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي بالمحافظة، بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات الأداء المتميز، ونظرًا لما تلاحظ لدينا من وجود عدد كبير من منتحلي صفة «صحفي وإعلامي»، عبر صفحات التواصل الاجتماعي من خلال كيانات وهمية غير مرخصة، ونظرًا لما يمثله ذلك من خطورة بسبب تواصل بعضهم مع بعض المسئولين وتصوير اللقاءات، كما تلاحظ قيامهم بمنح بعض المسئولين شهادة تقدير تحمل اسم المؤسسة المزعومة أو كارنيهات غير قانونية، كما أن مثل هذه الأفعال يستغلها منتحلو الصفة في خداع وإيهام المواطنين، وقد يصل إلى الابتزاز والنصب وكذا نشر معلومات مغلوطة".

وأضاف: "وتنفيذا لتوجيهات اللواء المحافظ في هذا الشأن يتم التشديد على الالتزام بعدم التعامل إلا مع الصحفيين والإعلاميين المعتمدين بمؤسساتهم سواء كانت صحف أو مواقع إخبارية أو قنوات تليفزيونية، التنسيق مع المكتب الإعلامي للمحافظة قبل التعامل مع الصحفيين أو الإعلاميين حرصا على وصول ونشر المواد الإعلامية عبر القنوات الشرعية والمنابر الإعلامية المؤهلة والمتعارف عليها، التنبيه على المسئولين بالجهات التابعة بضرورة مراعاة ذلك تجنبا للمسائلة القانونية، مرفق كتاب نقابة الصحفيين بهذا الخصوص".