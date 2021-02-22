أول تصريحات للأوقاف حول صلاة التراويح بالمساجد في رمضان القادم 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - لا شك أن صلاة التراويح في رمضان 2021 هذا العام بالمساجد سيكون لها شوق كبير من المصلين، وذلك بعد أن حُرموا منها في رمضان الماضي، نتيجة الظروف التي كان يمر بها العالم أجمع، وانتشار فيروس كورونا في موجته الأولى.

تصريحات الأوقاف حول صلاة التراويح بالمساجد رمضان القادم

وكان لزاماً على الحكومات اتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة واتخاذ ما تراه مناسباً لمنع انتشار فيروس كورونا، وكان من ضمن هذه الإجراءات في العام الماضي إغلاق المساجد في رمضان الماضي ومنع الجنازات وأي مناسبات في أي مكان يتبع المساجد.

واليوم صرح رئيس القطاع الديني بالأوقاف الدكتور جابر طايع حول ما تردد بوضع سيناريوهات حول صلاة التراويح بالمساجد هذا العام، وقال طايع خلال لقاء هاتفي مع الإعلامي سيد على عبر قناة الحدث الفضائية، أنه إلى الآن لم يتم وضع أي سيناريوهات خاصة صلاة التراويح، مشيراً إلى أنه لكل حدث حديث، ومعولاً على وعي الشعب المصري.

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وأضاف أن وزارة الأوقاف نجخت خلال الفترة الماضية في تحقيق التوازن بين خطبة الجمعة وأداء الصلوات في المساجد، وأشار إلى أنه علينا أن نعو الله من الآن وحتى شهر رمضان بأن يرفع هذا الوباء تماماً عن مصر وأن يأتي رمضان وقد أزال الله هذا الوباء حتى نؤدي عبادتنا آمنين مطمئنين.