غدا.. قطع مياه الشرب عن منطقتين غرب الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الاثنين، قطع المياه عن منطقتين غرب المحافظة، بدءا من الساعة السابعة صباح غد الثلاثاء، وذلك بسبب أعمال صيانة بخط مياه رئيسى.





وأفاد بيان صادر عن الشركة، أنه سيتم قطع المياه عن منطقتى "الغربانيات، الحمام"، لحين انتهاء أعمال الإصلاح. وأشار البيان إلى قطع المياه عن المنطقتين المذكورتين بسبب أعمال إحلال وتجديد لخط المياه قطر 1000 مم أمام شركة أسمنت العامرية بطريق الغربانيات.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

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