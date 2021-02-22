يسلمها السفير المصرى.. رسالة من الرئيس السيسى لأمير الكويت

جدة - نرمين السيد - التقى طارق القونى سفير مصر لدى دولة الكويت، اليوم الإثنين، بوزير الخارجية الشيخ أحمـد ناصر المحمد الصباح، لتسليم رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.





وبحث السفير القونى، مع وزير الخارجية الكويتى، مُجمل العلاقات الثنائية التى تربط البلدين والشعبين، وسبل تعزيزها فى جميع المجالات، بالإضافة إلـى القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تقدم السفير المصرى بخالص التهانى والتبريكات للكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة العيد الوطنى الستين وبمناسبة عيد تحرير دولة الكويت الثلاثين.

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