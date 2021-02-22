القابضة للمياه: رفع درجات الاستعداد بالمحافظات تحسبا لسقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى رفع درجات الاستعداد القصوى بكل شركاتها التابعة بمختلف المحافظات، خلال الفترة من اليوم الإثنين وحتى يوم الخميس المقبل، تحسبا لسقوط أمطار وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.





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