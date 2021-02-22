جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أن امتحان مجمع فى مادتى اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، سيعقد بنفس توقيت امتحان الفصل الدراسى الأول بالمدارس الرسمية.
وأوضحت أن باقى مواد الهوية القومية "التربية الدينية والتربية القومية" ستعقد فى نهاية الفصل الدراسى الثانى مع باقى الطلاب"، منوهة إلى أن الزمن المخصص للامتحان ساعة ونصف.
وعن ضوابط النجاح لطلاب المدارس الدولية:-
يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثانى.
الطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسى الأول أو حصل على 50% فأكثر فى الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى المادة عليه التقدم لامتحان تكميلى وُيعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثانى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضوابط النجاح بامتحانات الهوية القومية لطلبة الإعدادية بالمدارس الدولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.