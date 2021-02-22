ضوابط النجاح بامتحانات الهوية القومية لطلبة الإعدادية بالمدارس الدولية

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أن امتحان مجمع فى مادتى اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، سيعقد بنفس توقيت امتحان الفصل الدراسى الأول بالمدارس الرسمية.

وأوضحت أن باقى مواد الهوية القومية "التربية الدينية والتربية القومية" ستعقد فى نهاية الفصل الدراسى الثانى مع باقى الطلاب"، منوهة إلى أن الزمن المخصص للامتحان ساعة ونصف.

وعن ضوابط النجاح لطلاب المدارس الدولية:-

يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثانى.

الطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسى الأول أو حصل على 50% فأكثر فى الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى المادة عليه التقدم لامتحان تكميلى وُيعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثانى.